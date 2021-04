Finlandia: Covid, governo prevede graduale allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo finlandese prevede di avviare un graduale allentamento delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Lo ha riferito la premier finlandese Sanna Marin in una conferenza stampa, aggiungendo però che la situazione epidemiologica del Paese è ancora grave e le restrizioni non possano essere revocate prematuramente. "Il nostro obiettivo è che, con la fine della scuola (il 5 giugno), i bambini possano andare nei campi estivi e le persone possano iniziare a pianificare feste di mezza estate nei cottage", ha detto Marin. Il piano di uscita dalla pandemia del governo di Helsinki inizia con la revoca a fine mese dello stato d’emergenza dichiarato il primo marzo, ma dipende anche dal successo della campagna vaccinale. I ristoranti dovrebbero riaprire questo mese con posti a sedere e orari di apertura limitati, mentre a maggio saranno nuovamente permessi i viaggi per motivi di lavoro dall’Unione europea. Da luglio, infine, dovrebbero essere ammessi in Finlandia anche i viaggiatori extraeuropei. (Re)