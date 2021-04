Milano: dal 12/4 torna l'iniziativa per la mobilità sostenibile casa-scuola, coinvolti 13mila bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di sostenere questa iniziativa – commenta Umberto Ambrosoli, presidente di Banca Aletti e di Fondazione Bpm – che contribuisce a educare divertendo i più piccoli. Una città che limita l'uso dell'automobile è una città più felice e più rispettosa di se stessa. Andare a scuola a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici diventa una passeggiata, una piccola gita che permette ai bambini di percepire la città a propria misura, li sensibilizza nei confronti dell'ambiente e li fa sentire parte integrante e attiva del proprio quartiere. Stimolare positivamente i più piccoli con queste iniziative consente di avere domani dei cittadini più consapevoli di ciò che li circonda". Siamo nati per camminare è un progetto-gioco sul tema della mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia, pubbliche e paritarie, della città di Milano. Per una settimana, dal 12 al 16 aprile 2021, i bambini sono invitati ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, skateboard, monopattino, con i mezzi pubblici, a compilare ogni giorno il tabellone su come sono venuti a scuola e, intanto, rielaborare il gioco da tavolo di Snpc 20 | 21. Dal 17 al 30 aprile tutte le classi, attraverso l'invio di una foto del gioco da tavolo Snpc 20| 21 rielaborato da loro, possono partecipare al concorso creativo che premia quelle che hanno saputo meglio interpretare il tema dell'edizione. Nella seconda metà di maggio è previsto l'evento di premiazione online. Tra i premi la possibilità di accedere a laboratori sui temi della mobilità sostenibile e della cultura, messi a disposizione da Fiab Ciclobby Milano e Collettivo Clown, e visite guidate all'aperto con divertenti esplorazioni messe a disposizione da Le Museanti e Waam Tours. Inoltre, dal 19 aprile a fine anno scolastico ciascuna scuola può organizzare, all'interno del proprio plesso, il concorso sulla mobilità casa-scuola e premiare le tre classi più virtuose con gli attestati e ogni loro alunno con un adesivo retroriflettente per muoversi più sicuri in strada quando fa buio. (Com)