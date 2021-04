Tunisia: incontro sindacati-ambasciatori Ue, focus su sostegno all’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha affermato durante un incontro con gli ambasciatori dell'Unione europea, avvenuto ieri, la volontà del sindacato di incoraggiare gli investimenti stranieri in Tunisia “sulla base del rispetto delle condizioni di lavoro decenti”, indicando l'importanza del ruolo dell'Unione europea nel sostenere l'economia tunisina e nel creare opportunità di lavoro. Durante l'incontro tenutosi presso la sede dell'Unione Europea a Tunisi, Tabboubi ha chiesto all'Ue di continuare a sostenere l'esperienza democratica in Tunisia e nella regione, in particolare con il miglioramento della situazione in Libia, si legge in un comunicato pubblicato dall’Ugtt su Facebook. Gli ambasciatori dell'Unione europea, da parte loro, hanno ribadito il loro sostegno all'esperienza democratica tunisina, discutendo di diverse questioni economiche, sociali e di sviluppo riguardanti i programmi di cooperazione tra la Tunisia e l'Unione Europea. Il segretario generale, prosegue il comunicato, ha voluto menzionare nel dialogo con l'ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, la questione dei rifiuti italiani esportati in Tunisia, sottolineando la necessità che i container temporalmente presenti a Sousse tornino nel loro Paese di origine. (Tut)