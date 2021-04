Imprese: Ubi Banca, assemblea azionisti approva bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Ubi Banca ha approvato oggi il bilancio relativo al 2020. Stando al relativo comunicato stampa, il risultato annuale ha risentito della contabilizzazione – negli ultimi due trimestri – di tutti gli oneri relativi all’integrazione con Intesa Sanpaolo (pari a circa 3,8 miliardi netti) a seguito del successo dell’Opas lanciata a febbraio dello scorso anno. Dal punto di vista della gestione, prosegue la nota, Ubi ha chiuso il 2020 con un utile dell’operatività corrente pari a 254,7 milioni netti: un risultato ritenuto di “ampia soddisfazione” vista la situazione congiunturale, e conseguito grazie alla “resilienza della rete distributiva di Ubi, che ha saputo svolgere, anche in concomitanza con la pandemia e la preparazione dell’integrazione con Intesa Sanpaolo, una forte azione di sostegno alle esigenze della clientela, garantendo al contempo la continuità del servizio e il conseguimento di soddisfacenti risultati aziendali”. In particolare, prosegue la nota, rispetto al 2019 le nuove erogazioni di crediti a medio lungo termine sono salite, includendo i finanziamenti “Covid”, del 67,6 per cento a 17,7 miliardi. (Com)