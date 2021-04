Imprese: Micciché (Ubi), con integrazione in Intesa si rafforza ruolo di Gruppo leader europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’assemblea degli azionisti di Ubi tengo a ringraziare tutti i consiglieri di amministrazione della banca con cui ho avuto il piacere e l’onore di lavorare: la qualità dei colleghi e di tutta la rete distributiva di Ubi ci ha permesso, nonostante il difficile contesto segnato della pandemia, una continua azione di sostegno alle esigenze della clientela, garantendo la continuità del servizio e il conseguimento dei risultati che ci eravamo posti. Lo ha dichiarato Gaetano Micciché, amministratore delegato e direttore generale di Ubi Banca, dopo l’approvazione del bilancio 2020. “Con la conclusione del processo di migrazione dei sistemi informativi e l’effettiva incorporazione del prossimo 12 aprile di Ubi in Intesa Sanpaolo, giunge a compimento un percorso che porta all’ulteriore rafforzamento del ruolo di Gruppo leader europeo e punto di forza dell’economia del nostro Paese”, ha detto. (Com)