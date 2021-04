Russia: ministero Esteri critica Germania e Francia per "mancata influenza" su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e la Francia non riescano a esercitare influenza sull'Ucraina affinchè Kiev si attenga al rispetto degli accordi di Minsk sul Donbass. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "Riteniamo che la posizione di Berlino e Parigi non sia di grande utilità", ha detto la diplomatica russa, rilevando come le due cancellerie europee non riescano a influenzare l'Ucraina al rispetto degli accordi, "verso cui sussiste un obbligo perchè sono stati siglati e approvate da una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". In merito alle accuse di Francia e Germania circa i movimenti delle truppe russe vicino ai confini ucraini, Zakharova ha sottolineato come sia "assolutamente privo di senso il monitoraggio degli spostamenti delle truppe russe in territorio russo".(Rum)