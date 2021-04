Russia: Corte costituzionale, Parlamento rafforzi legge su violenze domestiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale russa ha disposto al Parlamento di rafforzare la legislazione che punisce i ripetuti autori di violenze domestiche, stabilendo che le sanzioni e le garanzie di sicurezza per le vittime in vigore sono insufficienti. La corte ha riferito in una dichiarazione che la legge "non è conforme alla Costituzione" e ha ordinato ai legislatori di apportare modifiche al codice penale, oltre che di istituire un meccanismo di compensazione per le vittime di violenza domestica fino all'entrata in vigore della legislazione rivista. (Rum)