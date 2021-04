Speciale difesa: Rizzo (M5s), settore pienamente investito da transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione nella riunione congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato ha consentito al Ministro Lorenzo Guerini di dare molte e dettagliate risposte alle domande dei colleghi deputati e senatori. Ne esce fuori un quadro organico delle politiche di Difesa della Nazione, spaziando dal ruolo dell'Italia nelle alleanze internazionali ai processi di ammodernamento del nostro strumento militare. Parlamento e Governo su questi temi fondamentali per il Paese, si dimostrano ancora una volta in piena sintonia. Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. "Tra i molti punti trattati dal Ministro della Difesa – prosegue Rizzo- sottolineo in particolare la volontà ribadita dal Governo d'investire il comparto Difesa nel progetto del Pnrr basato sulla transizione ecologica e i processi di efficientamento energetico". "Da tempo mi sto personalmente spendendo – precisa il Presidente Rizzo – affinché tutto il settore della Difesa civile e militare entri a far parte a pieno titolo della cosiddetta 'rivoluzione verde'. Una sensibilità ambientalista che deriva dalla mia storia personale e più in generale fa riferimento a quella del M5S fin dalle sue origini". "Non si tratta di greenwashing o di promuovere politiche di riarmo mimetizzandole dietro la parola della transizione ecologica – insiste Rizzo – ma di chiedere alla Difesa un grande sforzo d'innovazione che punti ad elevati livelli di efficienza e indipendenza energetica, contenimento della spesa, maggiore tutela ambientale e miglioramento delle capacità militari contribuendo per questa via al raggiungimento dei target nazionali per il 2030, fissati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima". (Rin)