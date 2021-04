Speciale difesa: ambasciata romena, visita ministro Aurescu riflette collaborazione esemplare tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Bogdan Aurescu ha ribadito gli obiettivi della Romania di adesione all’Organizzazione cooperazione e lo sviluppo economico e allo spazio Schengen, ringraziando l’Italia per il sostegno costante a questo riguardo, confermato anche dal ministro Di Maio durante l’incontro. Con riferimento all’agenda europea e internazionale, i due ministri hanno avuto un proficuo scambio di opinioni sulla cooperazione Ue nella lotta contro la pandemia di Covid-19, sulla ripresa economica, la Conferenza sul futuro dell’Europa, la politica europea di allargamento e il Partenariato orientale. Sono stati trattati anche altri temi di interesse comune, quali gli sviluppi regionali nel Mediterraneo, il nuovo Patto Ue sulla migrazione e l’asilo e i rapporti dell’Unione con la Turchia e la Federazione Russa. È stato inoltre ribadito il sostegno comune per il rafforzamento del ruolo della Nato anche sul fronte orientale, consolidando la componente di deterrenza e difesa. Il ministro Luigi Di Maio ha accettato l’invito dell’ministro romeno di effettuare una visita in Romania, durante i preparativi per la riunione intergovernativa bilaterale. (Res)