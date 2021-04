Speciale difesa: M5s, da Guerini apertura a svolta green, avanti con transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' significativo che nell'audizione odierna il ministro Guerini abbia confermato la volontà del governo di investire il comparto Difesa nel progetto del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza' (Pnrr) basato sulla transizione ecologica e i processi di efficientamento energetico. Da tempo ci stiamo battendo per una reale svolta green del settore: non si tratta di 'greenwashing' ma di investire ogni settore della società e dello Stato nella transizione ecologica. Per questo, ad esempio, vogliamo che nel Recovery plan venga inserito il progetto delle caserme verdi con cui puntiamo a risparmiare e ottimizzare le risorse energetiche, ridurre la produzione di CO2 e il consumo di acqua, immergere ogni luogo dentro un paesaggio in cui il verde non solo sia presente ma assolutamente centrale". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Difesa. "Oltre alla svolta green - aggiungono - il ministro Guerini, tra i punti trattati, ha evidenziato l'importanza della sanità militare. Ci troviamo in piena sintonia considerando che durante la pandemia abbiamo preteso, e ottenuto, fondi per quella sanità militare che tante vite umane ha salvato soprattutto nell'ultimo anno di emergenza-Covid. Il ruolo della nostra Difesa è importante persino nella campagna vaccinale, giusto trovare nuove risorse già nel Pnrr", concludono. (Com)