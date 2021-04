Speciale difesa: Mulè in visita al Comfoter-Coe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulè ha visitato il comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (Comfoter-Coe). Ad accoglierlo, il Comandante generale di Corpo d'Armata Federico Bonato. Il sottosegretario Mulè ha poi partecipato a un briefing sulle principali attività della Forza armata ed è stato aggiornato sul quadro operativo internazionale e nazionale. Durante l'incontro è stato approfondito l'impegno nell'operazione "Strade Sicure", che rientra nelle deleghe assegnate al sottosegretario dal ministro Guerini, con particolare attenzione alle condizioni di benessere e protezione dei militari, ammodernamento degli equipaggiamenti e procedure di impiego. È stata analizzata anche la situazione delle operazioni all'estero dove l'Esercito è presente nei principali teatri internazionali con compiti che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, nonché l'addestramento delle forze di sicurezza locali. "L'impegno dei nostri militari nell'Operazione Strade Sicure è di vitale importanza, assicurano con professionalità e impegno il pronto intervento in caso di emergenze, sicurezza e stabilità al territorio nazionale. Rappresentano un contributo strategico e prezioso per il Paese", ha concluso Mulè a margine dell'incontro. (Com)