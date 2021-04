Speciale difesa: Copasir, Volpi, non scaricare tensioni politiche su Comitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ un “errore” scaricare le “tensioni politiche” sul Comitato per la sicurezza della Repubblica. Lo ha affermato il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, che ha riunito per la prima volta il Comitato dopo il cambio di maggioranza al governo. “In questi giorni – ha ricordato Volpi facendo riferimento alle polemiche sollevate da Fd’I che rivendica la presidenza del Comitato - il Copasir è oggetto di particolare attenzione, devo dire con rammarico. Lo è per questioni diverse dal lavoro che svolge e che ha svolto anche in uno degli anni più bui per il Paese quando, stretto nella morsa pandemica, ha visto il Comitato che ho l’onore di presiedere, lavorare costantemente in presenza, pur nei momenti di chiusura totale, per la difesa degli interessi del Paese e confermandosi punto di riferimento istituzionale”. (Rin)