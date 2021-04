Speciale difesa: Assessore Foroni, protezione civile impegnata contro incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha registrato da gennaio 2021 a oggi 126 incendi boschivi sul territori lombardoo, secondo i report inviati dal Centro operativo antincendio boschivo e supporto operativo alle emergenze. Lo annuncia Regione Lombardia in una nota in cui l'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni spiega che "gli avvisi di criticità emessi dal Centro Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia hanno confermato la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di incendi. L'obiettivo è proseguire nelle attività di monitoraggio per prevenire eventuali, ulteriori criticità". Al momento risulta essere a Varenna, nel Lecchese, l'unico incendio attivo con elicotteri impiegati. Notevole il dispiegamento dei mezzi di soccorso regionali intervenuti dall'inizio dell'anno per arginare gli incendi: 1.295 i volontari dell'Antincendio Boschivo in azione, 69 i Carabinieri Forestali, oltre a 566 volontari dei Vigili del Fuoco, 9 mezzi Del Centro Operativo Aereo Unificato e 43 elicotteri regionali in totale. "L'intervento tempestivo delle nostre unità forestali si è rivelato essere fondamentale - ha concluso l'assessore - Ringrazio tutti gli operatori impegnati sul campo che quotidianamente operano per la salvaguardia delle nostre aree boschive". La Direzione Generale Territorio e Protezione civile, in relazione alle norme per la difesa dei boschi dagli incendi, ha disposto a partire dal 22 marzo 2021 lo stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale istituendo, di fatto, il divieto assoluto di accensione di fuoco all'aperto nei boschi. Per dare modo agli Enti forestali di continuare a perfezionare l'operatività fino ad oggi dimostrata, Regione Lombardia ha messo a disposizione, inoltre, nuove risorse economiche per l'anno in corso, complessivamente 1.635.000 euro a favore di Parchi, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana. (Com)