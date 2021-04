Speciale difesa: Airbus e Tno svilupperanno un terminale di comunicazione laser per aeromobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poiché la domanda di servizi satellitari è in crescita, le bande di radiofrequenza tradizionali satcom stanno sperimentando le zone intasate. I collegamenti laser hanno anche il vantaggio di evitare le interferenze e il rilevamento, poiché in confronto alle già affollate frequenze radio, la comunicazione laser è estremamente difficile da intercettare a causa di un raggio molto più stretto. Così, i terminali laser possono essere più leggeri, consumare meno energia e offrire una sicurezza ancora migliore di quelli radio. Questo nuovo programma è una pietra miliare nella tabella di marcia della strategia globale di Airbus per guidare ulteriormente le comunicazioni laser, che porterà avanti i vantaggi di questa tecnologia come un elemento di differenziazione chiave per fornire la collaborazione multidominio per i clienti della difesa e del governo. (Com)