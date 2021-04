Milano: De Corato, presenterò in Comune emendamenti per istituire garante vittime di reato con adeguate risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera parteciperò all'iniziativa online in ricordo dell'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani, assassinato dall'immobiliarista fallito Claudio Giardiello il 9 aprile del 2015 presso il Tribunale di Milano". Lo afferma in una nota l'assessore regionale e consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato in merito alla commemorazione della morte dell'avvocato Claris Appiani ucciso a colpi di pistola 6 anni fa alla quale prenderà parte stasera dalle ore 20 organizzata dall'Unione Nazionale Vittime. "Sono vicino ai genitori di Lorenzo Alberto e ai cari delle altre vittime di Giardiello. Mi spiace sempre constatare come gran parte della politica si soffermi sui diritti dei carnefici e mai su quelli delle vittime. Dopo un omicidio i cari della vittima devono spesso combattere con una giustizia iniqua che troppe volte emana sentenze decisamente lievi rispetto al reato commesso e che, ancor peggio, in molti casi non vengono nemmeno fatte rispettare completamente perché, dopo qualche anno, intercedono sconti di pena o amnistie" aggiunge De Corato. (segue) (Com)