Milano: De Corato, presenterò in Comune emendamenti per istituire garante vittime di reato con adeguate risorse (2)

- "Lo Stato, che dovrebbe essere al fianco delle vittime, finito il processo si dimentica di loro. A questo poi si aggiunge la beffa delle spese legali alle quali le famiglie devono persino far fronte. Nel documento unico di programmazione 2021-2023 del Comune di Milano nemmeno una parola sui diritti delle vittime o su un garante per loro. Al contrario diverse righe sono state spese per i diritti dei detenuti e per la loro libertà, come anche per il sovraffollamento delle carceri. Milano ha istituito un garante per i detenuti limitandosi per quanto riguarda le vittime a una figura denominata 'Garante per l'attuazione del protocollo di intesa volto alla tutela delle vittime vulnerabili' un trait d'union tra Prefettura e Tribunale che incentra tutto il suo lavoro a tutela di anziani e giovani. Non si tratta dunque di una figura della stessa portata del garante delle vittime di reato, come istituito da Regione Lombardia. È chiaro che questo, nella città che ha il primato costante di più reati denunciati in Italia, non è abbastanza. Perciò, presenterò sul bilancio del Comune di Milano degli emendamenti per far sì che venga istituito un garante delle vittime di reato con risorse adeguate anche nel capoluogo lombardo", conclude De Corato. (Com)