Migranti: ministro greco Mitarachi, al lavoro per nuovo patto Ue che risponda a esigenze (2)

- Sul nuovo patto Ue su migrazione e asilo Mitarachi ha sottolineato tre punti: “Il primo è la dimensione esterna; prevenire l'ingresso illegale nell'Ue. Frontex (l’agenzia dell’Unione europea per la sorveglianza delle frontiere terrestri e marine) deve giocare un ruolo chiave in questo, così come la cooperazione tra l'Ue e i Paesi di transito e di origine”. Il secondo punto, che ha definito importante per il Paese, “è avere un meccanismo europeo di espulsione comune ed efficace, per mandare il chiaro messaggio che i nostri Paesi non sono porte d'ingresso per i trafficanti”. Infine, il ministro ha aggiunto che anche “molto importante è che l'Europa deve ora dimostrare attivamente la sua solidarietà". (Gra)