Turchia: D'Elia (Pd), cambiare agenda a partire da diretti donne

- I rapporti tra Ue e Turchia non possono prescindere da una valutazione fondamentale: l'aggressione sferrata da Erdogan verso i diritti delle donne sta registrando una violenta escalation. Così in una nota, Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne del Partito Democratico, secondo cui la vicenda della sedia negata a Ursula von Der Leyen ha monopolizzato il dibattito e le cronache degli ultimi giorni. "E' stato un gesto grave da parte di Erdogan, che ha coinvolto anche Charles Michel, il quale non si è sottratto allo sgarbo, che non può rimanere senza conseguenze. Anche perché la sua valenza simbolica, allude a questioni sostanziali e strutturali. Poche settimane fa la Turchia ha abbandonato in modo unilaterale la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Una criticità enorme, più volte sollevata dalle europarlamentari e dagli europarlamentari del Partito Democratico che sono riusciti a promuovere una plenaria sui diritti umani in Turchia. I nostri parlamentari in Europa sono riusciti a puntare i riflettori sulle azioni liberticide e repressive ordinate da Erdogan", aggiunge D'Elia. "Un obiettivo raggiunto grazie anche al sit in organizzato presso l'ambasciata turca a Bruxelles, che ha costituito una mobilitazione incisiva in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica. Vogliamo quindi lanciare un monito alla politica, all'informazione e a tutta la società civile: l'attenzione ai diritti umani e in particolare a quelli delle donne deve essere costante. La nostra azione politica è finalizzata a tenere alta l'asticella, al di là del singolo avvenimento, la bussola sono i diritti umani. Soltanto così le relazioni tra Unione Europea e Turchia potranno assumere un carattere nuovo", conclude. (Rin)