Serbia-Italia: a Belgrado la prima tappa della mostra "Dante ipermoderno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale presenta la mostra "Dante Ipermoderno. Illustrazioni dantesche nel mondo 1983-2021", ideata dalla Società Dantesca e dall'Associazione degli italianisti. Lo riferisce una nota stampa. Curata da Giorgio Bacci, con la collaborazione di Marcello Ciccuto e Alberto Casadei, l'esposizione è realizzata da Art Media Studio di Firenze grazie al sostegno del Maeci. La mostra verrà inaugurata presso la sede dell'Istituto Italiano di cultura di Belgrado il 14 aprile e sarà aperta al pubblico fino al 12 maggio 2021, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 19. "Dante ipermoderno" propone un percorso rappresentativo delle fasi più recenti nell'ambito della lunga storia delle illustrazioni di opere dantesche ed è un'occasione unica per presentare al pubblico esempi di alto valore artistico dell'iconografia legata al Sommo Poeta. Permette di ammirare più di 80 opere realizzate da cinque artisti contemporanei - Tom Phillips, Monika Beisner, Mimmo Paladino, Emiliano Ponzi e Paolo Barbieri - mettendo in dialogo esperienze, tecniche e metodologie differenti. Un vero e proprio viaggio nella cultura visiva contemporanea, molteplice e sfaccettata, ricca di suggestioni formali, in grado di condurre verso nuovi sentieri interpretativi della Divina Commedia. (segue) (Com)