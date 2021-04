Tunisia: i “tre presidenti” presenti insieme alla Festa dei martiri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tunisino è sostanzialmente a mezzo servizio per lo stallo venutosi a creare dopo l’ultimo rimpasto, complice anche la mancanza di una Corte costituzionale (mancano ancora i membri eletti dal parlamento) che potrebbe risolvere il contenzioso. La disputa tra Saied e Mechichi è scoppiata dopo che il capo del governo ha licenziato i ministri vicini al presidente della Repubblica, proponendo un rimpasto che ha ottenuto la fiducia del parlamento grazie all’appoggio dei primi due partiti dell’Assemblea: Ennahda e Qalb Tounes (presieduto dal magnate dei media Nabil Karoui, sotto custodia cautelare da fine dicembre per sospetta forse fiscale). Saied, un indipendente che ha fatto della lotta alla "partitocrazia" la sua bandiera politica, si rifiuta di convocare la cerimonia di giuramento dei nuovi ministri (che in tutto sono undici) finché Mechichi non ritirerà quattro ministri accusati di sospetta corruzione e conflitto di interesse. (Tut)