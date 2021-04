Russia: ministero Esteri sanzioni contro Rossotrudnichestvo "un attacco di russofobia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni dell'Ucraina contro l’Associazione del Centro russo di scienza e cultura (Rossotrudnichestvo) sono "un nuovo attacco di russofobia" e violano gli obblighi legali internazionali di Kiev. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "L'altro giorno, durante un'altra ondata di russofobia in Ucraina è stato deciso di imporre sanzioni a una serie di organizzazioni, tra cui l'Agenzia federale per la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Come risultato di questo passaggio, il normale funzionamento dell'ufficio di rappresentanza di Rossotrudnichestvo in Ucraina e del Centro russo per la scienza e la cultura di Kiev diventa impossibile, ha osservato. Mosca è in attesa di una risposta dal ministero degli Esteri dell'Ucraina in merito agli obblighi di Kiev in base all'accordo del 27 febbraio 1998 sulle condizioni per il funzionamento dei centri di informazione e cultura. "La risposta non è ancora stata ricevuta, ma il fatto è che la parte ucraina ha un proprio centro culturale nazionale a Mosca, le cui attività sono regolate dal suddetto accordo. Di conseguenza, si attende una risposta per comprendere la posizione ucraina", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri. In precedenza, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha messo in atto la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale che impone sanzioni contro Rossotrudnichestvo, Volga-Dnepr e altre 77 imprese.(Rum)