Spagna: per il 2021 il governo rivede al 6,5 per cento stime di crescita Pil

- Il governo spagnolo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2021 al 6,5 per cento (rispetto al 7,2) e del 7 per cento nel 2022 a causa della perdurante crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus. L'aggiornamento del quadro macroeconomico per il periodo 2021-2024 è stato presentato oggi dalla ministra dell'Economia, Nadia Calvino, che ha evidenziato come la crescita al livello pre-crisi dovrebbe essere raggiunta nel 2024 dopo il crollo dell'11 per cento del Pil dello scorso anno. Il 6 aprile scorso, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha aumentato per quest'anno le stime di crescita della Spagna di mezzo punto (6,4 per cento) rispetto a quelle di gennaio, mettendo il Paese iberico alla testa della ripresa, insieme agli Stati Uniti, tra le economie più avanzate. Secondo la ministra Calvino i fattori chiave per la ripresa saranno principalmente quattro. Il primo, l'avanzamento efficace della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Il secondo, la stabilità della politica monetaria e il coordinamento globale per mantenere politiche espansive. Il terzo la stabilità finanziaria e del tessuto produttivo. L'ultimo fattore è l'attuazione del Piano per la ripresa Ue definito dalla ministra Calvino una "opportunità unica" per stimolare gli investimenti.(Spm)