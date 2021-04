Istat: crollano valore aggiunto e investimenti delle società non finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il valore aggiunto delle società non finanziarie, valutato a prezzi correnti, ha perso poco meno di 80 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, riducendosi del 9,4 per cento. Così l'Istat nella nota relativa ai conti nazionali. La contrazione dell’attività produttiva ha comportato sia una riduzione di 43,1 miliardi (-9,2 per cento) dei redditi da lavoro pagati ai dipendenti, sia una diminuzione delle imposte sulla produzione (-4,1 miliardi). Al contempo, una parte delle misure di sostegno all’attività economica delle imprese si sono tradotte in un incremento di 3,4 miliardi di euro dei contributi alla produzione. Di conseguenza, il risultato lordo di gestione ha registrato una flessione dell’8,0 per cento, inferiore rispetto a quella del valore aggiunto mentre il tasso di profitto, calcolato come rapporto fra risultato lordo di gestione e valore aggiunto, è salito al 42,4 per cento dal 41,7 per cento del 2019. Una componente rilevante delle misure di sostegno alle società non finanziarie è rappresentata dagli interventi a fondo perduto per oltre 5,8 miliardi di euro a copertura delle perdite dovute all’interruzione o riduzione dell’attività produttiva, registrati nei conti come trasferimenti in conto capitale. Nonostante l’incremento di 2,8 miliardi di euro dei contributi alle spese per investimento, gli investimenti fissi lordi sono diminuiti del 12,1 per cento (-21,7 miliardi di euro) rispetto all’anno precedente; la flessione, superiore a quella del valore aggiunto, ha determinato una riduzione del tasso di investimento dal 21,5 per cento del 2019 al 20,9 per cento.(Ren)