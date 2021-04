Ue: Eurostat, risparmio famiglie in area euro al 19,8 per cento in quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di risparmio delle famiglie nell'area euro era al 19,8 per cento nel quarto trimestre del 2020, rispetto al 17,3 per cento nel terzo trimestre del 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Allo stesso tempo, il tasso di investimento delle famiglie nell'area euro è aumentato dall'8,7 per cento al 9,1 per cento nel quarto trimestre del 2020. Nel quarto trimestre del 2020, la quota degli utili delle imprese è passata dal 39,1 per cento al 40,4 per cento nell'area euro. Il tasso di investimento delle imprese nell'area euro è aumentato al 23,4 per cento, rispetto al 23,2 per cento nel terzo trimestre del 2020. L'aumento del tasso di risparmio delle famiglie nell'area euro è spiegato dal calo dei consumi a un tasso più elevato (-3,7 per cento) rispetto al reddito disponibile lordo delle famiglie (-0,8 per cento). L'aumento del tasso di investimento delle famiglie nell'area dell'euro è spiegato da un aumento del 3 per cento degli investimenti fissi lordi, mentre il reddito disponibile lordo è diminuito dello 0,8 per cento. L'aumento della quota degli utili delle imprese nell'area euro di 1,3 punti percentuali è spiegato dall'aumento del valore aggiunto lordo delle imprese (+1,1 per cento), mentre le retribuzioni dei dipendenti (salari e contributi sociali) più le tasse meno i sussidi alla produzione sono diminuite dell'1,1 per cento. L'aumento del tasso di investimento delle imprese nell'area euro è spiegato dall'aumento (+2,1 per cento) degli investimenti fissi lordi delle imprese, a un ritmo leggermente più rapido rispetto all'aumento del valore aggiunto lordo (+1,1 per cento). (Beb)