Covid: Visco, accelerare vaccinazioni e ridare fiducia ai consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria e fiscale è molto importante, ma lo è ancora di più accelerare le campagne di vaccinazione per ridare fiducia ai consumatori: si tratta di una questione globale e non solo europea. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante un’intervista con Bloomberg Tv. “Uno stimolo congiunto è fondamentale: vediamo la luce in fondo al tunnel ma dobbiamo accelerare ancora per uscirne”, ha spiegato, sottolineando la necessità di intervenire su settori come il turismo, l’accoglienza e la cultura per ridare fiducia ai consumatori. (Ems)