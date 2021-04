Lombardia: Locatelli, apre il 12/4 bando da 32,4 milioni per sostenere famiglie con minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico - aggiunge l'assessore - le risorse sono destinate a nuclei familiari con un Isee minore o uguale a 30mila euro, che hanno registrato una riduzione dell'attività lavorativa, includendo anche i titolari di partita iva. Si tratta di un grande impegno economico che conferma la volontà della giunta di mettere al centro delle proprie politiche di sostegno le famiglie lombarde, con aiuti concreti e immediati". La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo bandi on line raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it digitando protezione famiglia. Le domande potranno essere inoltrate dal 12 aprile al 19 aprile in provincia di Lecco e Monza e Brianza; dal 13 al 20 aprile in provincia di Bergamo; dal 14 al 21 di Milano e Lodi; dal 15 al 22 di Brescia, Como, Sondrio e Varese; dal 16 al 23 di Cremona, Mantova e Pavia. All’Ats di Milano sono destinati 10.944.197,10 euro; a quella dell’Insubria 4.628.010,99 euro; a quella della Brianza 3.811.977,97 euro; all’Ats di Brescia 3.668.191,54 euro; a quella di Bergamo 3.490.246,72 euro; all’Ats Val Padana 2.334.207,40 euro; 1.605.391,71 all’Ats di Pavia e infine 917.776,62 a quella della Montagna. (Com)