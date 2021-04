Agroalimentare: Cotarella (Assoenologi), vino sarà propulsore più importante per ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento della rinascita, del ritorno alla normalità, il vino sarà il propulsore più importante". Lo ha detto il presidente mondiale Assoenologi, Riccardo Cotarella, nel suo intervento in occasione della presentazione, in Senato, del volume "Turismo del vino in Italia - Storia, normativa e buone pratiche". "Il vino è il maggior emblema dell’agricoltura italiana, non valorizzato, ahinoi, per colpa nostra, dei produttori - ha aggiunto Cotarella -. Il nostro patrimonio è così variegato che neanche noi sappiamo valutare la sua portata, la sua valenza in termini di trasversalità territoriale. Siamo il Paese con il maggior numero di vitigni nostri, oltre 600, rispetto alla Francia che ne ha 52: oggi abbiamo più vitigni che campanili, quindi questo grande patrimonio necessita di essere comunicato. Dare significato, evidenza a questa grande potenzialità - ha concluso Cotarella - significa dare evidenza all’Italia". (Rin)