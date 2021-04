Portogallo: nel 2020 prezzo delle case aumentato in media del 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto della crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus, nell'ultimo anno il prezzo delle casi in Portogallo è aumentato del 5,8 per cento. Secondo il portale immobiliare Idealista, il prezzo medio di una casa è di 2.181 euro per metro quadrato alla fine di marzo e tutte le regioni del Paese hanno registrato un aumento del valore degli immobili, in particolare a Maderia (+13,4 per cento). Le case nell'area metropolitana di Lisbona continuano ad essere le più costose con il prezzo al metro quadrato pari a 3.098 euro, seguita da Algarve (2.380) e la regione del Nord (1.850 euro). I prezzi più bassi degli immobili sono, secondo Idealista, nelle Azzorre (1.013 euro) e nell'Alentejo (1.023). (Spm)