© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo è avere aziende validate per la produzione di vaccini per il 2022 perché con questo problema dovremo avere a che fare ancora per anni e dunque non dobbiamo farci trovare impreparati”. Così il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, nel corso del suo intervento al convegno “Riapri Italia” organizzato da Fratelli d’Italia. (Rin)