Covid: Occhiuto (FI), serve cronoprogramma per riaperture con indicazioni precise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discontinuità più evidente che abbiamo avuto con il governo Draghi riguarda senza alcun dubbio la tempistica e il metodo delle decisioni" Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia (FI) alla Camera dei deputati. "Con Conte premier avevamo le conferenze stampa notturne e le scelte che venivano prese oggi per l'indomani; con l'ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, invece, la comunicazione è sempre stata data agli italiani con un considerevole anticipo rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti", aggiunge il deputato", ha spiegato in una nota. La stessa logica, secondo Occhiuto, deve essere applicata anche alle riaperture: "Serve lavorare ad un cronoprogramma dettagliato che indichi date, territori e categorie interessate. I contagi, fortunatamente, stanno calando un po' in tutta Italia e possiamo prepararci, dunque, a ripartire in modo ordinato. Ma è indispensabile in questa fase non perdere tempo e dare indicazioni precise, tempestive, e nel più breve tempo possibile a imprenditori e cittadini speranzosi di approcciarsi nuovamente alla ripresa della vita economica e sociale del Paese", conclude il capogruppo FI. (Com)