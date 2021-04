Russia: ministero Esteri lancia trasmissioni video su piattaforma Rutube

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo avvierà trasmissioni video sulla piattaforma russa di hosting Rutube. Lo ha annunciato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il servizio, ha osservato la portavoce del ministero russo, resterà libera da "censura e algoritmi di ricerca opachi". "Siamo entrati nel sito di video hosting di Rutube", ha dichiarato Zakharova. "Solo pochi giorni fa, Rutube ha completamente aggiornato la sua interfaccia, ha aggiunto nuove funzionalità e ha fatto un enorme passo avanti per diventare, in ogni senso, un'alternativa alle piattaforme di hosting video occidentali", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri. "A differenza delle ben note piattaforme statunitensi, rimarrà libera dalla censura dei monopolisti delle telecomunicazioni, dalla manipolazione delle query di ricerca e dagli algoritmi opachi", ha aggiunto Zakharova. La piattaforma Rutube è stata lanciata all'inizio di aprile in un nuovo formato. Gli utenti possono guardare i contenuti senza registrarsi, caricare propri video, creare playlist e monetizzare i propri contenuti. Rutube è stato acquistato alla fine del 2020 dalla holding Gazprom-Media. (Rum)