Napoli: Laboccetta (Polo Sud), commercio sta morendo, desertificazione in tutta la città

- “Il commercio sta morendo in tutta la città di Napoli. Dalla periferia alla cosiddetta city. Una vera desertificazione. La camorra è sempre più in agguato. Gli usurai stanno facendo affari milionari". E' l'appello lanciato in una nota dall'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, per 15 anni consigliere comunale. "Questo è anche il frutto di 10 anni di cura de Magistris - prosegue il presidente di Polo Sud - Un disastro epocale. Una eredità pesantissima per chiunque diventerà ad ottobre primo cittadino della Capitale del Sud. Ci sarà da lavorare sodo. Vincerà la destra, o la sinistra, la strada è tutta in salita. Non possiamo come cittadini restare a guardare. Abbiamo tutti il dovere di dare un serio e concreto contributo. Il grande nemico, ancora una volta, è l'astensione! Tutti al voto”.(Ren)