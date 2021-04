Difesa: la Corea del Sud presenta il nuovo aereo da combattimento KF-X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha presentato oggi, 9 aprile, il prototipo del nuovo aereo da combattimento KF-X, sviluppato dall'industria aerospaziale nazionale con una partecipazione minoritaria dell'Indonesia. La presentazione del prototipo è avvenuta presso il quartier generale di Korea Aerospace Industries Ltd (Kai) a Sacheon, alla presenza del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, e di rappresentanti dell'Indonesia. Moon ha dichiarato che lo sviluppo del velivolo segna una "nuova era" di indipendenza del Paese nel campo della sicurezza e della difesa. Sviluppato da Kai, il KF-X è un velivolo concepito come soluzione meno costosa e performante dell'F-35, che andrà ad affiancare in futuro nei ranghi dell'Aeronautica militare sudcoreana. Il velivolo è dotato di limitate capacità stealth e di alcune caratteristiche tipiche degli aerei da combattimento di quinta generazione, ma manca, tra le altre cose, della capacità di trasportare armamenti in stive interne. Il presidente sudcoreano Moon ha spinto durante il suo mandato per una emancipazione dell'industria della difesa nazionale dagli Stati Uniti, anche attraverso modifiche alle politiche di acquisizione, ricerca e sviluppo. Kai intende condurre i test a terra del nuovo KF-X entro la fine del 2021, mentre il primo volo del prototipo è in programma il prossimo anno. Una volta completato lo sviluppo, l'aeroplano verrà ribattezzato KF-21, ed entrerà in servizio in sostituzione dei vecchi velivoli F-4 ed F-5 ancora in servizio con le Forze aeree sudcoreane: l'obiettivo di Seul, ha dichiarato Moon, è di disporre di 40 esemplari operativi nel nuovo aeroplano entro il 2028, e di 120 entro il 2032. (Git)