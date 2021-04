Istat: -2,8 per cento reddito famiglie in 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni Istat, da una parte, si è assistito a una riduzione delle imposte correnti per circa 4,7 miliardi di euro (-2,2 per cento rispetto al 2019) e dei contributi sociali per circa 15 miliardi di euro (-5,4 per cento), di cui poco meno di 5 miliardi di euro a carico dei lavoratori (dipendenti e autonomi) e il resto a carico dei datori di lavoro. Dall’altra, le prestazioni sociali sono aumentate di 37,6 miliardi di euro (+9,6 per cento), principalmente per le misure di sostegno al reddito. In particolare, sono aumentate di 13,7 miliardi di euro le risorse destinate alla copertura della cassa integrazione guadagni (Cig) e di 14 miliardi gli altri assegni e sussidi (che includono circa 8 miliardi per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi). A copertura delle perdite legate alla crisi, alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi (famiglie produttrici) sono stati erogati contributi a fondo perduto per circa 3,5 miliardi di euro, registrati come trasferimenti in conto capitale. Infine, le famiglie consumatrici, per la prima volta dal 2015, hanno ridotto gli investimenti in abitazioni per circa 5,5 miliardi di euro (-8,4 per cento). (Ren)