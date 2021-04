Colombia: caso Odebrecht, due imprenditori condannati a oltre cinque anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie della Colombia hanno condannato a oltre cinque anni di carcere gli imprenditori colombiani Federico Gaviria e Eduardo Zambrano nel quadro del caso Odebrecht, l’impresa di costruzioni brasiliana protagonista di un maxi scandalo di corruzione in America Latina. Secondo quanto si legge in un comunicato della procura, ripreso dalla stampa colombiana, il materiale probatorio ottenuto mostra che gli imputati "si accordavano con funzionari e dirigenti dell'azienda brasiliana per garantire l'aggiudicazione di opere civili”. Al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sono in particolare i contratti per l’infrastruttura stradale Ruta del Sol II, pensata per connettere il centro del paese alla costa dei Caraibi. (segue) (Mec)