Colombia: caso Odebrecht, due imprenditori condannati a oltre cinque anni di carcere (2)

- La procura afferma che “i condannati hanno partecipato alla conclusione di una serie di contratti simulati o fittizi per garantire che le risorse offerte da alcuni rappresentanti delle società Odebrecht in Colombia fossero distribuite tra quei funzionari e privati che hanno garantito benefici per la multinazionale in diversi contratti”. Il conglomerato brasiliano è accusato di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. (Mec)