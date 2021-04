Agroalimentare: Confagricoltura, innovazione per accompagnare cambiamento da cereali a foraggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi dall'Istat confermano la tendenza di lungo periodo a una trasformazione degli ordinamenti produttivi dell'agricoltura del nostro Paese: tra il 2010 ed il 2019 la superficie agricola utilizzata è aumentata dello 0,9 per cento, ma con un'evoluzione molto diversa per le superfici destinate ai vari comparti produttivi, diminuendo per i seminativi e aumentando per foraggere (prati permanenti e pascoli) e colture legnose. Lo sottolinea Confagricoltura, aggiungendo che negli ultimi anni si è coltivato il 15 per cento in meno di cereali e sono stati impiantati più fruttiferi. All’origine di questi cambiamenti, prosegue la nota, l'innovazione tecnologica che induce la riorganizzazione dei processi produttivi; l'evoluzione del mercato in termini di variazioni nella domanda e maggiore concorrenza, in particolare sui prezzi, dei principali competitor; e il cambiamento climatico che può indurre un orientamento delle produzioni verso colture meno dipendenti dall'andamento climatico. Rilevante l’impatto negativo sulla filiera cerealicola, che dal 2010 al 2019 ha perso complessivamente quasi 600 mila ettari. (segue) (Com)