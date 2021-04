Agroalimentare: Confagricoltura, innovazione per accompagnare cambiamento da cereali a foraggere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di converso, prosegue la nota, si registra una tenuta delle coltivazioni di grano duro, che le previsioni di semina indicano in aumento per il 2021 di ben il 5,6 per cento: investimenti probabilmente trainati da una maggiore domanda, in particolare al Nord. Due indicatori, secondo Confagricoltura, di una probabile positiva inversione di tendenza che potrebbe interessare le principali coltivazioni cerealicole nazionali. "Occorrono politiche adeguate per accompagnare queste trasformazioni: se il mercato può essere sufficiente a trainare gli investimenti di alcune produzioni, occorre d'altro canto agevolare le trasformazioni anche con conoscenze e innovazione, mentre è essenziale evitare di perdere terreno su coltivazioni strategiche, come nel caso dei cereali”, ha commentato Nicola Gherardi, componente della Giunta esecutiva confederale, sottolineando la necessità di contrastare il calo di potenziale produttivo del mais a livello nazionale. "Ha fatto bene l'Istat a ricordare il varo del piano di settore, che prevede alcune misure che pure Confagricoltura aveva auspicato: ma evidentemente occorre un'azione politica continua e più decisa per tutte le produzioni per le quali è a rischio il nostro autoapprovvigionamento", ha concluso. (Com)