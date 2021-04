M5s: capogruppo Campidoglio Pacetti, nessuna fuga, al lavoro per vincere con Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna fuga, anzi il capogruppo inCampidoglio del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti conferma, come detto ad "Agenzia Nova", di essere al lavoro per la campagna elettorale con Virginia Raggi. Scrive in un post su Facebook: "Nessuna fuga e, permettetemi di dire, nessuna notizia. Oggi si racconta del mio incarico alla Regione Lazio dove lavorerò con Valentina Corrado del M5s, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa. Non sto in alcun modo abbandonando la sindaca Virginia Raggi. Si tratta di un incarico part time che mi consentirà di non trascurare in alcun modo il mio ruolo di capogruppo in Campidoglio. Non mi sono mai risparmiato finora e non intendo di certo farlo a fine mandato, sono totalmente concentrato e al lavoro per rivincere a Roma con Virginia", continua Pacetti che conclude: "A chi mi augura il male io gli auguro ogni bene, perché ognuno offre quello che ha".(Rer)