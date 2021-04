Pa: Decaro (Anci), su assunzioni proposta Brunetta migliorativa rispetto a nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo dire la verità, il ministro Brunetta ha scavalcato le richieste dell'Anci, nel senso che ha fatto una proposta migliorativa, ci sarà uno sblocco del turnover al 120 per cento, che significa che vanno in pensione 10 persone e ne potremo assumere dodici, ci sarà soprattutto una semplificazione delle procedure perché oggi per assumere un dipendente al Comune bisogna fare 16 procedure, e normalmente ci vuole un anno e mezzo – due anni, ovviamente sono tempi non compatibili con i tempi della spesa che arrivano dai fondi del Recovery Plan". Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci a "24 Mattino" su Radio 24. (Rin)