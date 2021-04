Turchia-Italia: ambasciata turca a Roma, dichiarazioni di Draghi inopportune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Turchia in Italia ha condannato in una nota le dichiarazioni rese ieri sera in conferenza stampa dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, nei confronti del capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Nel comunicato stampa, la rappresentanza diplomatica turca riferisce che l’ambasciatore d’Italia ad Ankara, Massimo Gaiani, “è stato immediatamente convocato al nostro ministero la sera dell’8 aprile in merito alle inaccettabili dichiarazioni rilasciate il giorno stesso dal presidente del Consiglio italiano sul nostro presidente”. Nella nota, l’ambasciata turca, riferisce che il viceministro e direttore degli Affari Ue, ambasciatore Faruk Kaymakci, ha sottolineato all’ambasciatore italiano che la Turchia “condanna fermamente le dichiarazioni del presidente del Consiglio italiano nominato” rivolte al presidente Erdogan. Nel colloquio con Gaiani, Kaymakci ha osservato che Erdogan è “un leader che è stato eletto con il più alto voto popolare di sostengo in Europa, e che noi ci aspettiamo che queste dichiarazioni impertinenti e inopportune, che non possiamo collegare in alcun modo all’amicizia e alleanza turco-italiana, vengano immediatamente ritirate”. L’ambasciata turca precisa che è stato inoltre notificato all’ambasciatore che le dichiarazioni, rese senza conoscenza degli accordo protocollari riguardanti le visite dei presidenti del Consiglio dell’Ue e della Commissione Ue nel Paese, “sono inaccettabili”, osservando che “nessuno dovrebbe mettere in dubbio l’ospitalità della Turchia”. Inoltre, la rappresentanza diplomatica ricorda “che la Turchia non prenderà parte a discussioni senza senso e malintenzionate all’interno dell’Ue”, trovando “vani gli sforzi per minare l’agenda positiva Turchia-Ue”.(Res)