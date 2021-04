Etiopia: Msf, migliaia di richiedenti asilo sud sudanesi bloccati da mesi nella regione di Gambella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di richiedenti asilo del Sud Sudan sono bloccati da mesi "in condizioni spaventose" nella regione dell'Etiopia occidentale di Gambella. È la denuncia dell'organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf), secondo cui i richiedenti asilo sud sudanesi non hanno accesso a servizi fondamentali, compresi gli aiuti alimentari. In particolare, si legge in un comunicato, circa 16 mila richiedenti asilo sud sudanesi - per lo più donne e bambini - sono stati stipati in uno "spazio piccolo, recintato e sovraffollato incastrato tra gli insediamenti della comunità ospitante" che con l'inizio della stagione delle piogge diventerà paludoso e di conseguenza terreno fertile per le zanzare portatrici di malaria. Msf ha anche sollevato preoccupazioni per il rischio di una diffusione del Covid-19 nell'area a causa del sovraffollamento. "La situazione deve essere affrontata con urgenza. I richiedenti asilo devono essere registrati in modo tempestivo e il processo per l'istituzione di un centro di accoglienza adeguato in un luogo più adatto", ha detto Audrey van der Schoot, direttore nazionale di Msf. (Res)