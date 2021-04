Imprese: Cela sceglie Unicredit per sostenere i propri fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda torinese Cela ha attivato grazie alla partnership con Unicredit una innovativa soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic. Stando al relativo comunicato stampa, la soluzione consente alle imprese di visualizzare le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato. “Riteniamo fondamentale rafforzare il legame con i fornitori, in quanto rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto nell’attuale contesto di difficoltà e di incertezza in cui ci troviamo: per le aziende della filiera, avere la possibilità di anticipare l’incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità”, ha detto Fabrizio Simonini, regional manager di Unicredit per il Nord Ovest. Siamo convinti, ha continuato, che il dynamic discounting sia uno strumento “efficace per la gestione della filiera, ecco perché lo mettiamo a disposizione dei nostri clienti, assieme a una serie di soluzioni tecnologiche proposte grazie alla collaborazione con FinDynamic”. La partnership con Unicredit, ha continuato il direttore finanziario di Cela Roberto Rocca, consente di “ottimizzare la gestione della liquidità aziendale senza vincolarla e di offrire un importante supporto finanziario ai nostri fornitori che potranno ricevere pagamenti in anticipo a tassi agevolati: ritengo sia fondamentale, soprattutto in periodi caratterizzati dall’incertezza come quelli che stiamo vivendo, porre particolare attenzione verso la filiera produttiva, ingrediente fondamentale per una storia di successo”. (Com)