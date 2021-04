Agroalimentare: Stefano (Pd), vino è grande identità culturale del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me, il vino è una grande identità culturale del nostro Paese e noi dobbiamo tornare ad esserne orgogliosi". Lo ha affermato il senatore del Partito democratico, Dario Stefano, nel corso della presentazione, a palazzo Madama, del volume "Turismo del vino in Italia - Storia, normativa e buone pratiche", di cui Stefano è autore insieme a Donatella Cinelli Colombini. "La nostra è una esperienza editoriale che vorremmo mettere al servizio del sistema - ha aggiunto il parlamentare -. Del vino e dell’olio, in Italia, facciamo fatica ad esprimere un orgoglio identitario. Il vino è una nostra identità, unisce il Nord al Sud. Abbiamo 600 vitigni autoctoni: vinciamo la sfida se riusciamo ad essere competitivi con le nostre identità". (Rin)