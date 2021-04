Unindustria: sindacati, buon lavoro a Corrado Savoriti nuovo presidente gruppo giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Corrado Savoriti è stato eletto ieri presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Lazio. Una carica delicata e cruciale, non solo per il significato intrinseco del ruolo ma per il periodo storico in cui è chiamato a svolgerlo. A lui rivolgiamo quindi le nostre congratulazioni, personali e delle segreterie". Lo dichiarano, in una nota, Michele Azzola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl del Lazio, Uil Lazio. "Contiamo anche sull'esperienza di Savoriti, per imprimere una svolta decisa e definitiva verso l'economia circolare nella nostra Regione - aggiungono i sindacalisti -. Infine, sulla base del comune obiettivo della ripartenza, auspichiamo l'avvio di un dialogo proficuo e strategico per uno sviluppo che sappia finalmente coniugare crescita e sostenibilità. A Savoriti e alla sua nuova squadra auguri di buon lavoro".(Com)