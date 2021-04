Welfare: al via confronto Conferenza Regioni-organizzazioni sindacali su non autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri un incontro fra il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, e i vertici delle organizzazioni sindacali, sui temi della non autosufficienza. Per i sindacati erano presenti Rossana Dettori, segretario confederale Cgil, Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl, Domenico Proietti, segretario confederale Uil, e le rispettive federazioni dei pensionati: Antonella Pezzullo, segretaria nazionale Spi Cgil, Piero Ragazzini, segretario generale Fnp Cisl, Carmelo Barbagallo, segretario generale Uilp Uil, Francesca Salvatore, segretaria nazionale Uilp Uil. Quello di ieri è stato - secondo i partecipanti - un confronto proficuo, con l'obiettivo di individuare un percorso che porti alla proposta di una legge quadro nazionale che definisca servizi e sostegni adeguati ed uniformi su tutto il territorio nazionale da presentare al governo e al Parlamento. Si è concordato - si legge in una nota congiunta - di attivare nelle prossime settimane un tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e le Commissioni competenti della Conferenza delle Regioni che lavori ad alcune proposte prioritarie che Regioni e Sindacati possano rappresentare unitariamente all'Esecutivo. (segue) (Com)