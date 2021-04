Welfare: al via confronto Conferenza Regioni-organizzazioni sindacali su non autosufficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre le priorità individuate nel confronto: un incremento considerevole delle risorse destinate alle politiche per la non autosufficienza, a partire dal fondo nazionale e la necessità di investire sulle risorse umane e sulla loro formazione; l'individuazione urgente dei "Livelli Essenziali delle Prestazioni" (Lep) - così come posto in diverse sedi istituzionali dalla Conferenza delle Regioni e dalle organizzazioni sindacali – per assicurare servizi omogenei su tutto il territorio nazionale per ridurre i divari e le disuguaglianze sociali tra le diverse aree del Paese e per l'integrazione con i Lea sanitari; l'esigenza che tra le azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che il Governo si appresta a presentare alla Commissione europea abbiano una specifica collocazione: il rafforzamento della territorialità e della domiciliarità; l'ampliamento dei servizi per la non autosufficienza e il sostegno alla vita indipendente; il potenziamento delle infrastrutture sociali, puntando anche sulla digitalizzazione; l'incremento del sostegno all'abitare e alla vita indipendente come opportunità di contrasto preventivo all'isolamento domestico e al ricovero improprio in strutture residenziali. Infine si è concordato sulla necessità di costituire un livello di confronto che coinvolga i Ministeri competenti e le Associazioni nazionali delle autonomie locali. (Com)