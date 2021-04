Droga: tre minori trovati nei boschi intorno a Busto Arsizio (Va) con 70 grammi di hashish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni di età, residenti in provincia di Novara, sono stati sorpresi all’uscita di un’area boschiva nei dintorni di Busto Arsizio, in provincia di Varese, con settanta grammi di hashish. Gli agenti del locale commissariato li hanno fermati nell’ambito delle attività anti-droga nei boschi intorno alla città. Le pattuglie di polizia nei giorni scorsi hanno effettuato infatti numerosi posti di controllo e servizi di osservazione lungo le vie ai confini tra Busto Arsizio, Marnate e Castellanza, allo scopo di individuare i potenziali clienti, controllarli, procedere nei loro confronti e acquisire indizi per identificare e fermare gli spacciatori che operano nella fitta vegetazione. Oltre i tre minorenni, sono state fermate altre cinque persone: un 26enne di Monza, fermato alla guida dell’auto con una dose di cocaina, per cui è scattata la denuncia alla Prefettura e il ritiro immediato della patente; un 43enne residente nel Verbano, sorpreso alla guida dell'auto con una dose di mefedrone, una droga sintetica. Anche per lui denuncia alla Prefettura e ritiro della patente. Stesse conseguenze per un 40enne di Legnano, sorpreso al volante con due grammi di cocaina. (segue) (Rem)