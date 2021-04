Droga: tre minori trovati nei boschi intorno a Busto Arsizio (Va) con 70 grammi di hashish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fermati, poi, anche due donne: una 38enne della zona, segnalata alla Prefettura per il possesso di una dose di cocaina e una 24enne di Gallarate, sorpresa con una dose di eroina e segnalata alla Prefettura. I tre minorenni, fermati mentre uscivano a piedi dal bosco, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei Minorenni per detenzione ai fini dello spaccio, dato che l’ingente quantitativo di sostanza non è compatibile con l’uso personale. I tre adolescenti sono stati affidati ai genitori, i quali sono stati anche sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid, dato che i figli minori avevano valicato i confini del Comune e della Regione. (Rem)