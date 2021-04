Milano: Questura, nel 2020 calo dei reati del 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano nel 2020 si è registrato un calo dei delitti del 32,11 per cento rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal bilancio delle attività della Questura presentato oggi alla vigilia del 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La maggiore contrazione riguarda i furti, in calo del 43,9 per cento con un picco del -45 per cento per quelli in abitazione. Gli omicidi volontari commessi in città sono stati sette, in diminuzione del 12,5 per cento. In linea rispetto al 2019 i reati legati agli stupefacenti (-13,43 per cento) e i maltrattamenti famigliari (-2,15 per cento). In lieve crescita - stando ai dati illustrati in conferenza stampa - i casi di violenza sessuale che nel 2020 sono stati 272 (+0,74 per cento). "L'andamento della delittuosità nel 2020 è stato palesemente condizionato dalla pandemia", ha evidenziato il questore Giuseppe Petronzi. (Rem)